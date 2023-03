Rugby Sei Nazioni: allenamento aperto della Nazionale italiana lunedì a Roma

Nella giornata di lunedì 13 marzo, la Nazionale italiana di rugby si allenerà allo Stadio dei Marmi per preparare l’ultima sfida del Sei Nazioni 2023 contro la Scozia. La novità è che l’allenamento, organizzato in collaborazione con Roma Capitale e Sport&Salute, sarà aperto al pubblico. “Per il pubblico e per i giovani supporter della Nazionale una nuova opportunità per incontrare da vicino gli azzurri, in procinto di completare la propria avventura nel Torneo 2023, nella cornice unica al mondo dell’impianto del Foro Italico“, si legge in una nota della Fir.