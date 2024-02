Rugby, Sei Nazioni 2024: Mey salta la Francia per infortunio, convocato al suo posto Licata

E’ iniziato il conto alla rovescia per la sfida tra Italia e Francia, valida per la terza giornata del Sei Nazioni 2024, ed è iniziato anche il raduno dell’Italrugby presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti a Roma. Brutte notizie per il ct Gonzalo Quesada, costretto a rinunciare a Francois Mey. Il giocatore del Clermont Ferrand ha infatti riportato un infortunio e non sarà a disposizione per la sfida di Lilla contro i transalpini. Al suo posto, come rende noto la Fir un comunicato ufficiale, è stato convocato il capitano delle Zebre Giovanni Licata, finora 13 presenze in azzurro. Oltre a Mey, erano già annunciate anche le assenze di Sebastian Negri, Lorenzo Cannone, Edoardo Iachizzi e Pietro Ceccarelli, infortunati, e di Tommaso Allan, a riposo per motivi familiari.