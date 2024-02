“Il più grande spettacolo del mondo”: al via da oggi la nuova campagna di Sky Sport

Al via “Il più grande spettacolo del mondo”, la nuova campagna di brand di Sky Sport, oggi on air su tutti i principali canali tv e sulle piattaforme digital. Protagonisti alcuni dei più grandi atleti al mondo nelle vesti di circensi pronti a far vivere l’adrenalina delle competizioni più importanti del pianeta. Da Jannik Sinner e Paola Egonu a Charles Leclerc e Carlos Sainz, da Francesco Bagnaia e Marzo Bezzecchi a Erling Haaland, Giorgio Chiellini e Alessandro Del Piero. Guido Meda è tra i protagonisti della campagna “Il più grande spettacolo del mondo!” nelle insolite vesti di presentatore del circo, metafora della Casa dello Sport di Sky. È lui a presentare i numeri delle stelle dello sport che, per l’occasione, vestono i panni di circensi d’eccezione: il primo numero è rappresentato da “il magico Sinner”, protagonista dei prodigi del grande tennis. Spettacolo assicurato con il mangiafuoco Federica Masolin. Gli imprevedibili e spericolati “domatori dell’asfalto”, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Lewis Hamilton e Max Verstappen, pronti a sfrecciare per le mirabolanti sfide della F1. Moto tutte da domare quelle di Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi, nei panni dei magici “funamboli dei cordoli”, con il gas a martello per liberare la magia della MotoGP. Ogni circo ha i suoi giganti, come il fachiro Giorgio Chiellini e “Haaland il fantastico”, cannoniere d’eccezione delle notti di calcio europeo. Nasi all’insù per “l’Egonu volante”, con le sue potentissime schiacciate di fuoco. E c’è spazio anche per un ruolo speciale per Alessandro Del Piero.

La Casa dello Sport di Sky ha un’offerta ricchissima, con più di 80 tornei ogni anno tra ATP e WTA, con Wimbledon e la Coppa Davis, per un totale di oltre 4.000 partite di tennis. Grande spazio ai motori, con oltre 1.300 ore live e tutta la stagione 2024 di F1, MotoGP e del WRC. E ancora, lo spettacolo della Casa dello Sport continua con il basket, con il grande spettacolo dell’Eurolega, l’Eurocup e il grande show dell’NBA; il rugby, con il Sei Nazioni, lo United Rugby Championship, il Super Rugby, il Rugby Championship e gli Inbound Matches; il volley, con la Serie A1 (con la diretta di una partita per ogni giornata della stagione regolare della Serie A1, i play off e le finali scudetto); il golf, con oltre 35 tornei live a stagione tra cui, The Masters, PGA Championship, US Open Championship, The Open Championship, gli appuntamenti del circuito internazionale DP World Tour e l’Open d’Italia. Tanto altro ancora all’interno della Casa dello Sport, tra cui le imperdibili produzioni originali di Sky Sport.

Senza dimenticare ovviamente il grande calcio con la Serie A TIM (3 partite per ogni turno in co-esclusiva, per un totale di 114 match), la Serie BKT (tutti i 380 match stagionali, oltre a playoff e playout), la Serie C NOW (con 1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione, tutte le partite della regular season, dei playoff, della Supercoppa e della Coppa Italia). Ampio spazio anche al calcio internazionale, con la Premier League (fino a sette match per ogni turno, compresi i Friday Night e i Monday Night), la Bundesliga (fino a cinque match per ogni turno, oltre alla Supercoppa di Germania e la Zweite Liga), la Ligue 1 (fino a cinque match per ogni turno), e le grandi notti di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League. Emozioni europee che saranno da vivere su Sky anche per il triennio 2024/2027 con ben 185 delle 203 partite a stagione della UEFA Champions League con il nuovo format, oltre a tutte le partite della UEFA Europa League e della UEFA Europa Conference League. Infine, spazio poi al grande appuntamento estivo del 2024, UEFA Euro 2024, con tutti i 51 match, 20 dei quali in esclusiva.