Rugby: sconfitta di misura per l’Italia femminile, contro il Giappone finisce 24-25

Sconfitta di miusra per l’Italia femminile del rugby che, contro il Giappone, esce sconfitta per 24-25 dal campo di Parma. Azzura in vantaggio nei promissimi minuti, ma che crollano per tutto il resto della prima metà. Negli spogliatoi si va sul 7-22 per il Giappone. Quasi nulle le asiatiche poi nella ripresa, con l’Italia che tenta la rimonta disperata, ma appunto, si blocca ad un passo dal sogno.