Tottenham-Liverpool 2-1, gli arbitri sul gol annullato a Luis Diaz: “Errore umano significativo”

Il Tottenham ha battuto il Liverpool 2-1 al termine di un match combattutissimo, che i Reds hanno chiuso in 9 uomini dopo le espulsioni di Jones e Diogo Jota. Decisivo l’autogol di Matip a tempo praticamente scaduto. Ha fatto molto discutere il gol annullato a Luis Diaz sullo 0-0 nel corso del primo tempo. La revisione del Var è stata molto rapida e non è stata mostrata la linea del fuorigioco, in cui doveva essere il colombiano, ed è stato deciso di annullare un gol che invece era regolare. Il corpo arbitri del PGMOL ha ammesso dopo la partita che è stato “un errore umano significativo”.