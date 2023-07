Rugby maschile 2023, test match: Italia sconfitta dalla Scozia per 25-13

L’Italia è stata sconfitta per 25-13 dalla Scozia nella partita valevole per le Summer Nations Series 2023 di rugby maschile. Agli uomini di coach Kieran Crowley, scesi in campo per quest’importante test match nel percorso di avvicinamento verso i Campionati Mondiali, in programma in Francia tra l’8 settembre ed il 28 ottobre di quest’anno, non è bastato chiudere avanti il primo tempo per 6-5. Nella ripresa, infatti, la Scozia è salita in cattedra e, trascinata da Healy, ha fissato il punteggio sul 25-13, regalando una gioia al proprio pubblico sul campo del Murrayfield Stadium di Edinburgo, in Gran Bretagna.

L’unica meta per l’Italia è stata realizzata da Ioane, bravo a raccogliere il suggerimento di Allan. Nel complesso, malgrado la sconfitta, gli azzurri hanno lasciato il campo con la consapevolezza di essersi confrontati con un grande avversario e di aver fatto passi avanti in termini di ritmo gara e intesa di gioco. Il prossimo appuntamento è sabato prossimo, 5 agosto, a Dublino contro l’Irlanda.