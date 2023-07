F1 sprint race GP Belgio Spa 2023, risultati e ordine di arrivo: gara pazza, vince Verstappen

I risultati e l’ordine di arrivo della Sprint Race del GP del Belgio 2023 a Spa, dodicesimo appuntamento del mondiale F1. Partenza ritardata e soprattutto dietro la Safety Car per il bagnato, poi si parte ma c’è la corsa alle intermedie per togliere le full wet. E allora, è gran bagarre, con Piastri che si ritrova davanti. Poi però altra Safety Car per l’incidente di Alonso e così arriva il sorpasso di Super Max ai danni del rookie McLaren. Ferrari sfortunata ai box, Sainz quarto e Leclerc quinto in virtù della penalità per Hamilton.

LE CLASSIFICHE AGGIORNATE

ORDINE DI ARRIVO SPRINT RACE GP BELGIO 2023

Max Verstappen (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Pierre Gasly (Alpine) Carlos Sainz (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Mercedes)* George Russell (Mercedes) Esteban Ocon (Alpine) Daniel Ricciardo (AlphaTauri) Lance Stroll (Aston Martin) Alexander Albon (Williams) Valtteri Bottas (Alfa Romeo) Kevin Magnussen (Haas) Zhou Guanyu (Alfa Romeo) Logan Sargeant (Williams)* Nico Hulkenberg (Haas) Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

* -5 secondi di penalità

Ritirati: