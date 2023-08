Rugby, l’Italia piega la Romania 57-7

L’Italia ha battuto 57-7 la Romania. Dominando la partita, come era stato previsto, gli Azzurri piegano la nazionale rumena in ottanta minuti di gioco, concedendo agli avversari una sola meta. La Romania, tra l’altro, deve fare i conti non solo con un avversario ostico ma anche con il rosso di Motoc, che lascia la squadra in quattordici dopo appena dieci minuti. La nazionale tricolore scenderà di nuovo in campo per incontrare il Giappone il 26 agosto.

Il match inizia con una grande volontà propositiva da parte dell’Italia, che conquista la prima meta dopo appena sei minuti grazie ad Odogwu. Gli Azzurri procedono poi con l’amministrazione del gioco, collezionando altre quattro mete consecutive. La Romania vive un primo tempo di difficoltà, a causa del cartellino rosso di Motoc ricevuto dopo appena dieci minuti di gioco e di diversi infortuni che indeboliscono la squadra. I rumeni riescono a rispondere solo a due minuti dalla fine del primo tempo, mettendo a segno la prima e ultima meta della loro gara.

Nella seconda metà di gioco il canovaccio è simile, con l’Italia che dirige la partita e la Romania che fa da spettatrice. Inutile per loro ogni tentativo di rispondere all’assalto tricolore, con il team medico che fa capolino in campo con una certa frequenza. Gli Azzurri traggono vantaggio dalla debolezza degli avversari e segnano una meta dopo l’altra, senza quasi essere ostacolati. Finisce 57-7 l’incontro tra le due nazionali, con l’Italia in netto vantaggio.