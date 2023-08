Bundesliga 2023/24: Malen salva il Borussia, battuto di misura il Colonia

Inizia con una vittoria il campionato del Borussia Dortmund che si impone di misura, e sul finale, contro il Colonia. La formazione di Terzic non ha dominato per gioco o occasioni create nei confronti degli avversari, che invece hanno sfiorato la rete sul finale. Al 79esimo è Olesen a sovrasta la difesa giallonera, colpendo di testa verso la porta: il tiro indirizzato all’angolino basso di sinistra viene però parato con un intervento strepitoso da Kobel. I padroni di casa, riescono solo sul finale a trovare una vittoria fondamentale per partire col piede giusto. E’ Nmecha all’88esimo a battere un corner in area, Malen manda la palla in fondo alla rete trovando il definitivo 1-0 al Signal Iduna Park.