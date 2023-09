Rugby Italia-Uruguay, Crowley: “Ottimo secondo tempo, bravi a fare ciò che ci eravamo prefissati”

Kieran Crowley, ct dell’Italrugby, ha commentato la vittoria per 38-17 ai danni dell’Uruguay nel match della fase a gironi dei Mondiali 2023 di rugby: “Nel primo tempo i nostri avversari hanno approfittato della nostra disciplina inadeguata per metterci sotto pressione. All’intervallo ci siamo detti di giocare in modo più diretto e nella ripresa abbiamo fatto esattamente ciò che ci eravamo prefissati. Siamo stati bravi a concentrarci sul lavoro da fare e non sulle difficoltà del primo tempo, mettendo un bel ritmo e giocando un’ottima ripresa. Dobbiamo riconoscere tuttavia i meriti dell’Uruguay e in particolare del loro eccezionale numero sei“.