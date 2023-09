Mondiali rugby 2023, Lamaro: “Abbiamo dominato l’Uruguay. Uno dei nostri migliori secondi tempi”

“Non abbiamo rincorso la partita, siamo rimasti concentrati all’intervallo e nella ripresa siamo stati performanti come avevamo previsto di essere, dominando l’Uruguay sino alla fine. Penso che la ripresa di oggi sia una delle migliori mai disputate da questo gruppo”. Questa è l’analisi di Michele Lamaro dopo la vittoria dell’Italrugby contro l’Uruguay nella seconda giornata dei Mondiali a Nizza. Un’ottima prova per il capitano azzurro che guadagna il titolo di Player of the Match. “Il livello delle Nazionali Tier 2 sta crescendo sensibilmente, siamo al Mondiale e tutti sono qui per vincere – ha detto ancora il flanker romano – ed è sempre difficile chiudere la partita nei primi quaranta minuti. Ma se si tiene alta la pressione, come abbiamo fatto noi, la differenza può emergere nella ripresa. Ed è quello che abbiamo fatto. L’Uruguay deve essere orgoglioso di quello che ha fatto oggi, e se continuerà così farà ottime cose in futuro: oggi era una squadra in missione e ha fatto tutto quanto era nelle loro possibilità per batterci. Noi – ha concluso – dobbiamo migliorare nel primo tempo, anche se oggi in doppia inferiorità abbiamo retto bene e sono stati bravi a segnare”.