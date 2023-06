Rugby femminile, l’Italia sfiderà la Spagna il 22 luglio a Piacenza

Sarà la sfida contro la Spagna il primo appuntamento stagionale della Nazionale italiana di rugby femminile guidata da Giovanni Raineri. Il test match è in programma sabato 22 luglio allo Stadio “Walter Beltrametti” di Piacenza e sarà molto importante in ottica manifestazione annuale in tre fasce “WXV”. Istituita da World Rugby, offre un percorso di sviluppo competitivo per le federazioni in vista della Rugby World Cup, che a partire dall’edizione 2025 si allargherà a sedici squadre. In base all’esito della sfida contro la Spagna, le azzurre scopriranno dunque se prenderanno parte al WXV in seconda o terza fascia.

“Il test contro la Spagna è subito decisivo per definire le ambizioni e le aspettative del nostro gruppo. Siamo ansiose di scendere in campo, sarà una grande serata di rugby e so che ci faremo trovare pronte” ha detto il ct Raineri. Francesca Gallina, Consigliera Federale FIR con delega al rugby femminile e Presidente della subcommissione femminile Rugby Europe, ha invece dichiarato: “Siamo felici di sfruttare l’occasione di questo test-match estivo tanto importante per la nostra Nazionale per promuovere il Gioco anche in una nuova città. L’Emilia Romagna è la casa del rugby femminile e non abbiamo dubbi che Piacenza offrirà un contesto ideale per una sfida di alto livello“.