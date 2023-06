Serie A, altra squalifica in casa Roma: un turno di stop a Nuno Santos

Con la vittoria per 2-1 all’Olimpico contro lo Spezia, la Roma di José Mourinho ha concluso il campionato di Serie A al sesto posto, ottenendo per il secondo anno consecutivo la qualificazione ai gironi di Europa League. Nel match casalingo contro la formazione ligure, non sono mancate le tensioni sulla panchina dei giallorossi. Come comunicato dal Giudice Sportivo della Serie A, Nuno Santos, collaboratore dello Special One, dovrà scontare un turno di squalifica nella prossima stagione. Nella giornata di ieri, è stato dato data un turno di stop anche a Salvatore Foti e Michele Salzarulo.