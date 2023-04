Rublev-Struff oggi in tv: orario, canale e diretta streaming quarti Masters 1000 Montecarlo 2023

Andrey Rublev affronterà Jan-Lennard Struff nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2023, torneo in programma dal 9 al 16 aprile. Il russo dopo aver dovuto recuperare un set di svantaggio contro Munar all’esordio è riuscito a prevalere in due set sul connazionale Khachanov negli ottavi di finale. La sorpresa di questi primi giorni nel Principato è invece il tennista tedesco, arrivato già a cinque successi tra qualificazioni e main draw. Struff ha messo in fila Varillas, Ruusuvuori, Ramos, De Minaur e soprattutto Casper Ruud, perdendo solo un set nel turno decisivo del tabellone cadetto contro il finlandese. Un giocatore d’attacco, il tedesco, che sembra essere tornato sui livelli di un paio di anni fa dopo un 2022 molto negativo che l’ha visto uscire dai top-100. Sono sei i precedenti tra i due, con tre vittorie per parte.

Rublev e Struff scenderanno in campo oggi, venerdì 14 aprile, alle ore 11:00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che segue l’appuntamento monegasco attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le due piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di quarti di finale tra Rublev e Struff. Il nostro sito fornirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.