Ferrari, Elkann: “L’obiettivo è, e sempre sarà, vincere il campionato”

Il presidente di Ferrari John Elkann ha parlato in occasione dell’Assemblea degli azionisti, toccando vari temi tra cui il cammino del team nel Mondiale di F1: “Il nostro obiettivo resta – e sempre resterà – quello di vincere il campionato e tutta la scuderia è concentrata al massimo per farcela. Sicuramente nell’ultima stagione di F1 siamo migliorati in termini di competitività“.

Elkann ha poi proseguito: “Nel 2022 abbiamo vinto sia il titolo Piloti che Costruttori nel World Endurance Championship. Inoltre abbiamo presentato la 296 GT3, chiamata a sostituire una vettura storica come la 488 GT3, capace di ottenere più di 500 vittorie. A ottobre poi abbiamo presentato la 499 P, la nostra Le Mans Hypercar. Infine, lo scorso marzo alla 1000 miglia di Sebring la Ferrari è tornata nella classe regina del FIA World Endurance Championship dopo 50 anni. E non dimentichiamo il nostro ritorno a Le Mans a giugno, atteso da tutti con grande impazienza“.