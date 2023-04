Rublev-Rune in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Masters 1000 Montecarlo 2023

Andrey Rublev affronterà Holger Rune nella finale del Masters 1000 di Montecarlo 2023, torneo in programma dal 9 al 16 aprile. Si tratta della terza finale 1000 per il tennista russo, la seconda nel Principato dopo quella persa due anni fa per mano di Stefanos Tsitsipas; sempre nel 2021 aveva perso all’atto conclusivo anche a Cincinnati contro Zverev. Il giovanissimo danese invece per ora ha vinto la sua unica finale a questo livello, imponendosi a Parigi-Bercy contro Novak Djokovic lo scorso novembre. Questo è il terzo match tra i due, al momento 1-1 nei precedenti: proprio in quel torneo di Bercy Rune si impose in due set, mentre quest’anno agli Australian Open ha avuto la meglio Rublev dopo un’incredibile maratona chiusa al tie-break del quinto set.

Rublev e Rune scenderanno in campo domenica 16 aprile alle ore 14:30. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che segue l’appuntamento monegasco attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le due piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà questo atto conclusivo dell’evento monegasco offrendo una diretta testuale della sfida. Il nostro sito fornirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.