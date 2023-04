Diffidati Torino-Salernitana, i granata a rischio squalifica in vista della Lazio

Il Torino, dopo la sconfitta casalinga subita con la Salernitana, è pronto a tornare in campo contro la Salernitana nel match valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. La formazione guidata da Ivan Juric va a caccia di punti per provare ad agguantare il decimo posto in classifica e migliorare quando fatto nella precedente stagione. I calciatori granata, però, dovranno fare attenzione ai cartellini gialli poiché ci sono tre uomini che figurano nella lista dei diffidati: si tratta di Vanja Milikovic-Savic, Antonio Sanabria e Valentino Lazaro, che in caso di ammonizione salterebbero il prossimo turno contro la Lazio.