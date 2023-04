Rublev-Lajovic in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Atp Banja Luka 2023

Andrey Rublev sfiderà Dusan Lajovic nella finale dell’ATP 250 di Banja Luka 2023, in programma dal 17 al 23 aprile. Rublev non ha dovuto faticare molto per giungere all’atto conclusivo della manifestazione e ora proverà a conquistare il secondo titolo in sette giorni dopo il grande trionfo nel Principato di Monaco. Domenica affronterà il serbo Lajovic, che ha dovuto faticare decisamente di più per arrivare a contendersi il trofeo. Il veterano, però, ci arriva sulle ali dell’entusiasmo dopo aver sconfitto consecutivamente due connazionali ben più quotati: Miomir Kecmanovic e soprattutto Novak Djokovic nei quarti di finale.

Rublev e scenderanno in campo nella giornata di domenica 23 aprile alle 14:00. Il torneo è trasmesso sia da Sky Sport Tennis che da SuperTennis, oltre che in streaming sulle piattaforme Sky Go (se abbonati Sky), NOW e SuperTennix (entrambe previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà questa sfida tra il russo ed il tennista serbo. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.