Alcaraz-Tsitsipas in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Atp Barcellona 2023

Carlos Alcaraz sfiderà Stefanos Tsitsipas nella finale dell’ATP 500 di Barcellona 2023, in programma dal 17 al 23 aprile. L’atto conclusivo che tutti probabilmente si attendevano e che gli organizzatorni del torneo speravano dopo l’uscita di scena di Jannik Sinner: ovvero lo scontro tra le prime due teste di serie del tabellone. L’idolo di casa Carlos Alcaraz torna dopo l’infortunio e ricomincia a vincere senza perdere alcun set, mentre il numero due Tsitsipas in semi cede una frazione a Musetti, ma dà segnali di risveglio dopo qualche torneo negativo di troppo. La finale si preannuncia decisamente interessante, con Alcaraz che ha dimostrato di essere un fenomeno ovunque e in qualsiasi condizione, contro un tennista che però sul rosso sa come mettere in difficoltà i suoi avversari.

Alcaraz e Tsitsipas scenderanno in campo nella giornata di domenica 23 aprile alle 16:00. Il torneo è trasmesso sia da Sky Sport Tennis che da SuperTennis, oltre che in streaming sulle piattaforme Sky Go (se abbonati Sky), NOW e SuperTennix (entrambe previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà questa sfida tra lo spagnolo e il tennista ellenico. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.