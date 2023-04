Ciclismo, Liegi-Bastogne-Liegi 2023 oggi in tv: orari e diretta streaming

Oggi è il giorno della Liegi-Bastogne-Liegi 2023, che come ogni anno è l’ultimo appuntamento con la stagione delle “Classiche”. La Decana, giunta all’edizione numero 109, promette spettacolo e soprattutto il duello tra Tadej Pogacar e Remco Evenepoel che è il grande tema dell’immediata vigilia. Lo sloveno vuole chiudere la tripletta con Amstel e Freccia Vallone per diventare autentico dominatore delle Ardenne, ma il campione del mondo farà di tutto per rovinare la festa all’avversario senza poi dimenticare tutti i possibili outsiders. Ecco tutte le informazioni per seguire in tempo reale i 258,5 chilometri con partenza e arrivo a Liegi.

STARTLIST E FAVORITI

ORARI, TV E STREAMING – La Liegi 2023 scatterà dal chilometro zero alle ore 10:35, mentre l’arrivoè stato programmato dagli organizzatori tra le 16:40 e le 17:10 in base a quella che sarà la media oraria tenuta dal gruppo. Gli appassionati potranno seguire la corsa in diretta tv su Eurosport dalle 13:00 e su Rai2 dalle 15:40, mentre la diretta streaming sarà disponibile dalle 14:30 su RaiPlay e dalle 13:00 su Eurosport.it, Discovery+, Dazn, Sky Go e GCN+. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche, pagelle e tanto altro ancora.