La Roma U16 vince la Finale Scudetto ed è Campione d’Italia: battuta 3-2 la Fiorentina

La Roma Under 16 si conferma Campione d’Italia di categoria per la seconda stagione consecutiva. Battuta per 3-2 la Fiorentina nella Finale Scudetto del Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B. Per i capitolini a segno, nel primo Federico Coletta e Valerio Cinti, e nel secondo Giacomo Arduini. Per i viola a rete Turnone e Pisani.

Queste le parole del mister Gianluca Falsini: “Credo che sia una casualità, nel senso che non alleno per vincere ma per migliorare i ragazzi: sono contento per loro, per la società e per la mia famiglia, che mi accompagna in ogni mia avventura. Voglio fare i complimenti alla Fiorentina e al suo mister (Marco Capparella, ndr) perché sono una bella squadra, ben disposta in campo, che, oggi, ci ha messo in difficoltà. Ringrazio il direttore Vergine, che mi ha dato la possibilità di allenare un altro anno qui: adesso, però, godiamoci la festa”.

Così invece il mister viola, Marco Capparella: “Siamo contenti di aver fatto un percorso importante, con dei ragazzi meravigliosi. Abbiamo disputato veramente una bellissima stagione, direi fantastica: l’importante è la crescita dei ragazzi e le sconfitte fanno parte di questo sport. Hanno dato veramente tutto: siamo contenti e orgogliosi di loro. Ce la siamo giocata contro una squadra che, in tutta la stagione, ha preso solo sei gol. Avergliene segnati due ed essere quasi riusciti a pareggiarla è motivo di orgoglio. Ringrazio la Fiorentina, che mi ha dato l’opportunità di allenare questa squadra, e anche tutti gli allenatori, da Aquilani, che è andato via, a Papalato passando per Galloppa, perché siamo veramente uniti e condividiamo la filosofia del far crescere i ragazzi”.