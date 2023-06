Giochi Europei Cracovia 2023: 2 sconfitte e 4 vittorie per l’Italia Boxing Team

Nella quinta giornata dei i Giochi Europei di Cracovia 2023, primo evento di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, è proseguito anche il Torneo Puglistico che si svolge presso la Nowy Targ Arena dal 23/6 al 2/7, e che vede la partecipazione di 7 azzurri e 6 azzurre.

Al lunedì, sugli 80 chili, Cavallaro ha sconfitto Jalidov. Ancora più nette le vittorie di Serra sui 51 e Mouhiidine sui 92, che asfaltano per 5-0 rispettivamente l’armeno Garboyan e l’ucraino Kartsan. Al femminile, sconfitta per Canfora per i 66, contro la britannica Eccles. Sconfitta per 5-0 di Mesiano, per i 60, contro la serba Shadrina. Vittoria con lo stesso risultato per Chaarabi sul limite di 54 contro la croata Cadic.

Martedì Cavallaro affronterà il danese Terteryan sui 71. +92 che vedrà Leonzi sfidare il bulgaro Hernandez. Al femminile sotto i 75 Gemini se la vedrà con Triebelkova, mentre Sorrentino e Testa se la vedranno con le britanniche Resztan e Glynn rispettivamente ai limiti di 50 e 57.