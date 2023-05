Roma: tutti a Monza, Mourinho porta in trasferta anche infortunati e squalificati per compattare il gruppo

La Roma si compatta nel momento più complicato della stagione. Come fosse un vero e proprio viaggio di famiglia, Mourinho ha deciso di portare in trasferta l’intero gruppo giallorosso, infortunati e squalificati compresi, nella trasferta di Monza di mercoledì. In viaggio con la squadra ci saranno quindi Dybala e Wijnaldum, che potrebbero assagiare il campo, ma insieme a loro, sul volo decollato da Fiumicino poco dopo le 17 c’erano anche Smalling, Llorente, Belotti, Karsdorp e lo squalificato Matic. Unico assente era Kumbulla, reduce dalla rottura del crociato e che quindi al momento ha gravi problemi anche al solo camminare.