Lazio: Immobile guida l’attacco contro il Sassuolo

La Lazio, dopo le due sconfitte consecutive rimediate contro Torino e Inter, non può più permettersi passi falsi. Lo sa bene Maurizio Sarri che, contro il Sassuolo, non vuole cali di tensione e chiede ai suoi di riprendere la marcia per cercare di portare a casa una qualificazione che, nelle ultime giornate, si è fatta più complicata. Per questo testa solo al campo, seppur con qualche dubbio di formazione che verrà sciolto solo all’ultimo minuto. In porta ci sarà Provedel mentre in difesa, complice la rinuncia forzata a Romagnoli, la coppia centrale sarà formata da Casale e Patric.

Tutto aperto, invece, sugli esterni con Lazzari e Pellegrini ad insidiare la titolarità di Marusic e Hysaj. Il vero ballottaggio, però, è quello in cabina di regia con Vecino e Marcos Antonio a giocarsi la maglia lasciata libera da Cataldi, fermato a Milano da un problema muscolare al polpaccio e fuori gioco per il match contro il Sassuolo.

In attacco, invece, Zaccagni e Felipe Anderson sembrano certi del posto con Pedro ad accomodarsi inizialmente in panchina e Immobile che, seppur non ancora al 100%, dovrebbe partire titolare.