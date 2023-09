Roma, Tiago Pinto: “Marcos Leonardo è un nostro obiettivo. Nessuno scontro con Mourinho”

La conferenza stampa di Tiago Pinto, General Manager della Roma, a seguito della chiusura del calciomercato estivo. Una partenza non eccellente per i giallorossi, che hanno raccolto un solo punto in 3 gare. Il dirigente portoghese però, ha parlato in conferenza di ogni tema riguardante il mondo Roma. Ecco le sue parole:

“Rinnovo Mourinho? Faccio una piccola introduzione: io ho sempre detto che non parlo tanto ma sono sempre disponibile a parlare di mercato. Oggi sono qui e ci sono anche altre domande su altri temi. Ho sempre rispettato le mie parole. I rinnovi sono temi importanti e noi li trattiamo sempre bene. Siamo carichi e motivati per riprendere ciò che è il nostro obiettivo e le nostre forze per portare a casa i risultati. Tutti i temi che sono importanti per la società, e quindi anche i contratti, li affrontiamo internamente”.

“Quando comincia una sessione di mercato, penso che noi abbiamo bisogno di mettere insieme tre piani: uno è quello tecnico, cerchiamo sempre di fare una squadra migliore. Se facciamo il paragone con i giocatori che sono andati via, con quelli che sono venuti, credo che la squadra sia migliorata: abbiamo più soluzioni. Dopo abbiamo il piano economico: siamo dentro un settlement agreement, dove in due anni dobbiamo riuscire a spendere con la squadra il 70% di quelli che sono i ricavi del club. Quindi mentre alcuni direttori sportivi si godevano le vacanze io sono andato tutto giugno a cercare di portare a casa dei risultati economici”.

Ed ancora: “Dopo però, c’è anche il piano strategico: un club come la Roma, per uscire da questa situazione, è importante prendere dei giocatori giovani e prospettive future, con anche risultati a fini economici. Se avessimo pagato 20 milioni di euro per Ndicka e 20 per Aouar, probabilmente questa domanda non sarebbe messa così: sono tutti e due under 25 con tanta esperienza. Con i paletti che abbiamo stiamo cercando di equilibrare tutti questi tre piani e potete capire che non è semplice. Dall’arrivo di Mourinho il settore giovanile è sempre stata una parte principale della strategia: lui dal primo giorno ci ha sempre puntato. Oggi abbiamo due giocatori gioveni, Zalewski e Bove, che fanno parte della prima squadra. Il fatto che abbiamo aumentato il monte ingaggi è vero, ma siamo riusciti a mettere questi tre piani insieme”.

Su Marcos Leonardo: “Il ragazzo è un nostro obiettivo. Questi giocatori di prospettiva rientrano nei nostri piani. Oggi questi giocatori hanno valori importanti”.

Su Mourinho che ha detto che giocatori come Dybala e Renato Sanches stanno qui anche per la loro storia di infortuni: “Voglio avere molta attenzione a ciò che dico, non voglio che possa uscire da qui uno scontro tra me e Mou. Tutto quello che pensiamo lo diciamo in faccia e siamo motivati per la società. Champions? Dal primo giorno qui ho capito che la Champions è la prima ambizione per questa squadra, anche per me lo è. Dopo se arriviamo o meno poi è un altro tema, se siamo obbligati? Sono parole che non uso. Quando vado a prendere giocatori come Wijnaldum, Dybala, Lukaku, Tammy tu devi dirgli qualcosa. Tu pensi che non vengano se non lottano per obiettivi come la Champions? Non è così. Dal mia punto di vista è questa la logica, non penso che io e l’allenatore siamo in disaccordo”.

Sugli infortuni: “Sul terzo tema degli infortuni voglio dire due cose: con tutto rispetto per la Roma e per i suoi tifosi è ovvio che non siamo il Manchester City. Potevo pure prendere Rice, ma non si può. Dobbiamo sapere la realtà. Un altro tema è quello degli infortuni. Oltre Dybala, che è stata per noi fondamentale, noi siamo riusciti a mettere in condizione fisica ottimale dei giocatori che avevano tanti problemi fisici. Come Zaniolo, Smalling, Dybala. I lavori tra lo staff medico per me è un assetto. Se andrà male con Renato Sanches, ci sarà un responsabile: Tiago Pinto. Sono ossessionato da quel giocatore. Al Benfica l’ho voluto prendere e non ci sono riuscito. In passato alla Roma l’ho voluto prendere e non ci sono riuscito. Ora invece ci sono riuscito. Se avrà problemi in futuro è colpa mia. Sono convinto che con questo allenatore, con questo staff tecnico e medico e con tutto quello che Renato ha bisogno intorno possiamo tirare fuori il meglio di lui. Abbiamo fatto anche un contratto dove deve giocare un tot di partite per prenderlo”.