MotoGP, Marquez: “A Misano sempre fatto gare buone, sarà un’altra occasione”

Il pilota della Honda, Marc Marquez, ha parlato in vista del Gran Premio di MotoGP di San Marino. Ecco le sue parole: “Un’altra gara, un’altra occasione per continuare a lavorare. Misano è un circuito un po’ diverso dall’Austria e da Barcellona, quindi continuare qui il nostro lavoro con i test è importante per i dati. Personalmente ho fatto delle buone gare in passato a Misano, quindi vedremo quale sarà la situazione dopo la prima sessione. Lunedì abbiamo anche un test interessante in programma, l’ultimo test della stagione prima di dare il massimo per la fine dell’anno, quindi dobbiamo sfruttarlo al meglio”.

Così invece il suo compagno di box, Joan Mir: “Ovviamente l’obiettivo è fare meglio qui a Misano rispetto allo scorso fine settimana. È una pista che generalmente ha più grip rispetto a Barcellona e penso che ci darà subito dei miglioramenti. Dobbiamo continuare a lavorare come squadra e provare alcune cose per migliorare il feeling e sfidare gli altri piloti Honda, come abbiamo fatto in vari momenti dell’anno. L’obiettivo è vivere un fine settimana produttivo, bisogna evitare cadute ed essere in buone condizioni per i test”.