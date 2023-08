Roma, il tecnico del Rennes: “Matic? C’è fiducia, ma non l’accordo, ed è quello che serve”

Il tecnico del Rennes, Bruno Genesio, ha parlato in merito al possibile arrivo dalla Roma di Nemanja Matic. Ecco le sue parole: “Ho fiducia nei miei dirigenti, che stanno lavorando sodo sulla questione. Ma sapete, finché non c’è nulla di concordato, non possiamo fare il passo più lungo della gamba. È un profilo di giocatore su cui abbiamo puntato molto presto l’anno scorso. Quando dico profilo, intendo esperienza, densità atletica e qualità tecnica. Si adatta a quello che avevamo individuato, e ce ne sono anche altri”.