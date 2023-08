Lecce-Como, D’Aversa: “Siamo pronti al debutto”

Il neo tecnico del Lecce, Roberto D’Aversa, ha parlato nella conferenza stampa di vigilia del match di Coppa Italia con il Como di domenica sera. Ecco le sue parole: “Vogliamo scendere in campo per fare risultato pieno. La squadra arriva bene, ma dobbiamo considerare che il calcio d’agosto è un periodo di preparazione. Bisogna dunque ben calibrare l’entusiasmo quando le cose vengono fatte bene ed evitare di essere catastrofici quando le cose non vanno nel verso giusto. Questi ragazzi si allenano con intensità dal primo giorno, non posso rimproverargli nulla”.a

E ancora: “Deciderò chi mandare in campo un minuto prima dell’inizio della partita. Penso sia anche una forma di rispetto nei confronti dei ragazzi, voglio valutarli sotto tutti i punti di vista. Con i cinque cambi saranno molto importanti anche coloro che entrano a gara in corso. In attacco non abbiamo grandi alternative, Strefezza può fare il falso nueve. È un ruolo conforme alle sue caratteristiche tecniche”.

Sul mercato: “Nel pre-gara non amo parlare di mercato. Abbiamo ceduto un calciatore importante come Morten (Hjulmand), ma al momento sono concentrato su chi ho a disposizione in quel ruolo. In cabina di regia possono giocare sia Ramadani che Berisha. Assan ha vissuto settimane particolari, ma ora è pronto a dare ancora il proprio contributo per questa maglia. Hamza (Rafia) preferisce giocare sulla trequarti, ma voglio metterlo nelle condizioni di far sì che renda anche in altri ruoli”.

Sul nuovo capitano: “Mi vengono in mente diversi calciatori all’altezza del ruolo di capitano di questa squadra, Blin è uno di quelli con le qualità giuste”.