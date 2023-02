Roma, sospiro di sollievo per Dybala: nessuna lesione, c’è un sovraccarico ai flessori

Buone notizie per Paulo Dybala e la Roma: gli esami strumentali a cui si è sottoposto l’attaccante argentino in seguito all’infortunio di ieri sera contro il Salisburgo hanno escluso qualsiasi lesione muscolare. C’è comunque un sovraccarico ai flessori per il numero 21 giallorosso, le cui condizioni verranno continuate ad essere valutate nei prossimi giorni. In ogni caso appare difficile un suo impiego nella sfida di domenica contro l’Hellas Verona.