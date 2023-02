Berlusconi alla vigilia: “Milan la mia squadra del cuore, il Monza lì ancora non ci è arrivato”

Per Silvio Berlusconi la sfida di domani tra Monza e Milan è certamente speciale e per questo si è concesso ai microfoni di Sky Sport. Il patron dei biancorossi punta in alto, ma non riesce a dimenticare i successi in rossonero: “Ho sempre avuto sogni nella vita e li ho realizzati tutti. Volevo che quel Milan diventasse la squadra più forte al mondo e abbiamo vinto tutto, ben 29 coppe. Il Milan è la mia squadra del cuore, una questione di famiglia. Il Monza al cuore ancora non ci è arrivato. L’ho preso perché dopo 110 anni meritavano la Serie A. Il sogno è lo scudetto, se succede ci meritiamo San Siro, menomale che hanno cambiato idea e non lo abbattono, è la storia del calcio. Non so se sabato mi emozionerò come un tempo, ma vedere il Milan mi emoziona sempre”.

Parlando dei rossoneri, Silvio Berlusconi ha proseguito parlando dei protagonisti assoluti che giocarono in quel suo Milan. “Voglio bene a Maldini, così come a Gullit che insieme a Van Basten ha scritto pagine meravigliose. Baresi il più grande di tutti, il miglior a confrontarsi con me, con i compagni e anche con gli avversari”.