Né Paulo Dybala e né Rui Patricio partiranno per la trasferta di Bologna: il tecnico della Roma José Mourinho non li ha infatti convocati per la gara. Entrambi rimarranno nella capitale per recuperare dai rispettivi infortuni in vista della gara di giovedì contro il Bayer Leverkusen nel ritorno delle semifinali di Europa League. Rientra invece Georginio Wijnaldum, convocato.