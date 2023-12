Roma-PSG femminile oggi in tv: canale, orario e streaming Women’s Champions League 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Roma e PSG, valevole per quarta giornata di Champions League femminile 2023/2024. Le giallorosse di Alessandro Spugna provano a prendersi la rivincita a meno di una settimana di distanza dal match d’andata, quando la formazione transalpina è stata in grado di imporsi per 2-1 davanti al pubblico di casa. La Roma è attualmente seconda in classifica con 4 punti in un girone molto equilibrato che vede il Bayern a 5, l’Ajax a 4 e il PSG a 3. La sfida è in programma oggi, mercoledì 20 dicembre alle ore 18:45. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn con telecronaca di Gabriele Giustiniani e commento tecnico di Marta Carissimi).