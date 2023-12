Emily Ratajkowski lascia in anticipo l’arena durante Knicks-Heat: stop ai biglietti omaggio al Madison Square Garden

Emily Ratajowski nel corso degli ultimi anni è spesso stata tra le celebrità più inquadrate in prima fila al Madison Square Garden di Manhattan in occasione delle partite dei New York Knicks. Ma questo potrebbe cambiare a breve, a meno che la modella non decida di iniziare a comprare il biglietto per sedere nei posti vip. Finora, infatti, “Emrata” presenziava – come tanti altri vip – per mezzo di biglietti gratuiti che venivano forniti dall’amministrazione del MSG. Ma il suo comportamento nel corso della recente sfida tra i Knicks e Miami Heat – quando insieme all’amica Irina Shayk ha lasciato l’arena con molto anticipo rispetto alla sirena finale – non è andato giù ai piani alti. L’amministrazione del Madison Square Garden Sports avrebbe infatti deciso di smettere di fornire a Ratajkowski biglietti gratuiti per le partite.