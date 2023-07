Roma, presentato il kit da trasferta 2023/24 ispirato alla storia della Città Eterna (FOTO)

La Roma ha presentato il nuovo kit da trasferta per la stagione 2023/24 griffato Adidas. Il motivo si ispira ai monumenti e ai motivi del marmo travertino che contraddistinguono la Capitale.

“Eternal Future è il concetto che racconta il design del kit, pensato per le nuove generazioni ma con le sue radici nella storia della città – si legge sul sito dei giallorossi – La texture della maglia riflette alcuni degli elementi principali dell’architettura romana attraverso stilemi corinzi, caratterizzati da foglie d’acanto e motivi floreali stilizzati. Facendo eco al glorioso passato giallorosso, il disegno reca al centro il monogramma ASR, un chiaro riferimento alla tradizione storica del Club. Nel retrocollo, si staglia in evidenza il monogramma ASR, un ulteriore dettaglio che lega ancora di più il Club alla sua storia. Il kit è completato dai pantaloncini color panna, in abbinata alla maglia, che presentano le tre strisce antracite sui fianchi, mentre sulle due gambe appaiono lo stemma del Club e il logo adidas. Completano il kit i calzettoni, sempre bianchi, sui quali compaiono le tre strisce antracite e il logo three bar di adidas”.

“Il nuovo kit sarà indossato per la prima volta durante le prossime amichevoli pre-campionato del Club“, ha informato infine la Roma.