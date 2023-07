Tottenham: il proprietario Joe Lewis accusato di insider trading

Joe Lewis, magnate britannico proprietario del Tottenham, è sotto accusa negli Stati Uniti per insider trading e dovrà risponderne nel Southern District di New York. Per i legali di Lewis, 86 anni, si tratta di “un grave errore di valutazione”. Il Tottenham, acquistato da Lewis nel 2001 da Alan Sugar per 22 milioni di sterline, sulla vicenda si è limitato a dire che “tale questione legale non è legata al club”.