Roma, Nainggolan: “De Rossi scelta giusta, ora serve tornare in Champions”

Radja Nainggolan, ex militante tra le file della Roma, parla ai microfoni di Sportmediaset del nuovo ruolo tecnico ricoperto da De Rossi: “Credo che questo sia stato un destino che è arrivato un po’ prima di quello che pensavo. In campo era già un allenatore, poi l’ho vissuto alla Spal e le sue idee sono buone. Vuole proporre un bel calcio. Gli voglio bene e sono contento per lui. Una piazza come Roma deve stare in palcoscenici più importanti. Spero possa risalire tra le prime quattro”. Su Mourinho: “Non so se ci fossero problemi con Mourinho. Lui è un grande allenatore per quello che ha vinto nel passato. Io mi ricordo la mia Roma che dominava tante partite. Oggi dire che la Roma dominava le partite con lui non sarebbe vero. Hanno fatto un cambio e hanno scelto un allenatore che conosce bene la piazza. Mourinho ha vinto e ha fatto bene a Roma. È una scelta giusta quella di De Rossi. L’importante è che si qualifichi tra le prime 4, una città come Roma che non sta in Champions da 5-6 anni è una mancanza“.