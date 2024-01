Cagliari-Torino, infortunio alla caviglia per Sulemana: dentro Prati

Tegola per Claudio Ranieri. Nel corso dei primi minuti di Cagliari-Torino, anticipo della ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, il centrocampista Sulemana ha accusato un problema alla caviglia a seguito di un duro contrasto con Linetty. Sulemana ha provato a rimanere in campo, salvo poi arrendersi al dolore e ad accasciarsi a terra. Al suo posto Ranieri ha mandato in campo Prati.