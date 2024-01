Roma: Llorente in dubbio, Huijsen pronto da titolare nel derby

Il pareggio contro l’Atalanta ha lasciato l’amaro in bocca ai giallorossi, che però devono già focalizzarsi sul prossimo impegno; all’orizzonte ci sono i quarti di finale di Coppa Italia da giocare contro la Lazio in un derby che assegnerà un posto in semifinale della coppa nazionale. Mourinho conosce bene l’importanza di questa partita, tanto da aver convocato la squadra a Trigoria: scarico per chi è sceso in campo contro i bergamaschi, mentre tutti gli altri ad allenarsi normalmente. Sessione all’insegna dei problemi da risolvere, soprattutto in difesa: oltre all’infortunato Smalling e alla partenza direzione Coppa d’Africa di N’Dicka, il tecnico portoghese non ha avuto a disposizione neanche Llorente. Il difensore spagnolo, uscito anzitempo contro i bergamaschi per un problema all’inguine, è in dubbio per il derby di Coppa. Al suo posto potrebbe giocare il neo acquisto Huijsen che, dopo l’esordio di domenica, ora scalpita per giocare dal primo minuto. Contro la Lazio potrebbe rivedersi anche Kumbulla, regolarmente in gruppo e che spera di andare almeno in panchina.