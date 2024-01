Inter, Adani su Frattesi: “Non è più forte dei tre titolari, è normale avere un anno interlocutorio”

Davide Frattesi ha deciso la sfida tra Inter e Hellas Verona con un gol fondamentale nel finale per la squadra di Simone Inzaghi, ma per il neo arrivato centrocampista nerazzurro di certo non è stata una prima parte di stagione facile. Uno scenario prevedibile, considerata la qualità del centrocampo della capolista, come sostiene anche l’opinionista Lele Adani durante la Domenica Sportiva: “Serve tempo e pazienza, lui dovrà cogliere il momento come ha fatto contro l’Hellas. Il centrocampo dell’Inter è stato in grado di raggiungere la finale di Champions League mentre lui arriva dal Sassuolo, non è più forte dei tre titolari. Normale un anno interlocutorio”, ha analizzato l’ex difensore.