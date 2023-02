Roma, interesse di diversi club inglesi per Chris Smalling

Chris Smalling continua ad essere al centro dei rumors di mercato. L’esperto difensore della Roma è in scadenza di contratto a giugno e al momento non ha ancora trovato un accordo in vista della prossima stagione. Secondo i media inglesi, sono diversi i club che sarebbero pronti a riportare Smalling a casa: tra questi Fulham, Everton, Leicester e West Ham. L’ex Manchester United ha tuttavia espresso il desiderio di restare in giallorosso. “Rinnovo? Sono molto fiducioso. Sono concentrato sugli obiettivi di questa stagione per ora. Ho una opzione per il prossimo anno ma io spero di restare qui a lungo, non solo nell’annata 2023-2024”, le sue parole prima della sfida di Europa League vinta contro il Salisburgo.