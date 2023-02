Ciclismo, Omloop Het Nieuwsblad 2023: startlist e favoriti, Ballerini speranza italiana

La startlist e i favoriti della Omloop Het Nieuwsblad 2023, corsa belga che apre il calendario della stagione WorldTour in Europa e alza il sipario anche sulle corse del pavè. Grande attesa per un appuntamento classico di inizio stagione, che per molti corridori rappresenterà il primo test di rilievo verso le grandi Classiche del Nord in programma nelle prossime settimane. Lungo i 207 chilometri da Gent e Ninove, caratterizzati da nove tratti in pavè e dodici muri, sono molti i big attesi alla vigilia. Andiamo quindi a scorrere rapidamente la startlist per capire chi potrebbe ricoprire un ruolo importante, fermo restando che la prima corsa sul pavè della stagione è sempre di difficile lettura a livello di pronostici.

LA STARTLIST COMPLETA E AGGIORNATA

Alla vigilia dell’appuntamento belga uno degli uomini più attesi è sicuramente Thomas Pidcock. Il britannico della Ineos Grenadiers potrà contare su compagni del calibro di Kwiatkowski e Turner per provare a controllare la corsa e attaccare nel finale. In caso di gara movimentata senza un arrivo di gruppo, un altro dei nomi caldi è quello di Dylan Van Baarle, uno dei corridori più avvezzi alle classiche del nord. In casa Jumbo Visma è però forte la concorrenza, con Christophe Laporte pronto a giocarsi uno sprint e Tiesj Benoot che poi potrebbe essere protagonista anche alla Strade Bianche. Attenzione poi al “Wolfpack”, il team Soudal-Quick Step che vede al via tra gli altri anche l’azzurro Davide Ballerini il quale sarà probabilmente la miglior carta in ottica italiana. Con lui però anche Yves Lampaert, Casper Pedersen e Kasper Asgren, tutti in grado di poter piazzare la zampata giusta.

Tra i grandi veterani proverà a sorprendere Greg Van Avarmaet, così come Peter Sagan che in maglia Totalenergies cercherà di ritrovare una seconda giovinezza con Daniel Oss e Boasson-Hagen fidi scudieri. Molto competitiva anche la Bahrain Victorious, con Matej Mohoric pronto ad attaccare e Andrea Pasqualon e Jonathan Milan pronti a giocarsi qualcosa in un eventuale sprint. Proprio in caso di volata, con le ruote veloci che proveranno a tener duro sui muri, uno dei più attesi sarà Arnaud De Lie, con Alexander Kristoff che proverà a rinverdire i fasti di un tempo. Attenzione anche a Jasper Philipsen, per il quale però sembra difficile superare indenne le asperità di giornata.