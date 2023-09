Roma-Empoli, i giallorossi dilagano. Bolide da fuori di Cristante, primo gol per Lukaku (VIDEO)

La Roma dilaga allo stadio Olimpico contro l’Empoli nel match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I giallorossi guidati da Josè Mourinho, a pochi minuti dalla conclusione della sfida, arrotondando ulteriormente il punteggio andando a segno prima con Bryan Cristante e poi con Romelu Lukaku nell’arco di soli tre minuti. Il centrocampista lascia partire un bolide dai 25 metri che risulta imprendibile per il portiere avversario, mentre il belga mette a referto la sua prima marcatura con la maglia giallorossa. Ecco il video dei gol.

Lukaku scored his first Roma goal to make it 6-0

pic.twitter.com/VlnEDACpiw

— J (@MourinhoPics) September 17, 2023