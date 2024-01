Roma: dopo il derby scontri tra ultras e polizia

L’aria che si respira a Roma dopo il derby di Coppa Italia non è dei migliori. Dopo la partita, vinta dalla Lazio per 1-0, circa 200 tifosi giallorossi si sono incamminati verso Ponte Milvio alla ricerca dello scontro con gli avversari biancocelesti. La polizia ha bloccato via Consalvi, piazza Mancini e via del Pinturicchio ed è riuscita a fermare la folla, che ha risposto lanciando sassi e bastoni. Le autorità hanno così risposto in tenuta antisommossa e tre ultras sono stati fermati e identificati. Sono in corso alcuni accertamenti per risalire agli altri partecipanti agli scontri.