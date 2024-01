Volley femminile, CEV Cup: Chieri vince contro Chemik Police e vola ai quarti

Chieri vince per 3-1 contro la Chemik Police, match valido per gli ottavi di finale della CEV Cup di Volley femminile. Nel primo set, la formazione italiana – che questa sera giocava in casa – si porta avanti e prende tra le mani le redini del gioco. Le avversarie polacche si mettono all’inseguimento, ma Chieri rimane avanti e vince il primo set 25-19. La situazione si ribalta nel secondo set, con la Chemik Police che gestisce il parziale, mentre Chieri è in oggettiva difficoltà. Le italiane faticano a comunicare tra loro e perdono diverse palle importanti, permettendo alle rivali di vincere il set per 16-25. La luce nelle ragazze di Chieri si riaccende per il terzo set, in cui tornano a dettare il ritmo. In breve, la squadra di casa torna in testa e le polacche inseguono a qualche punto di distanza, senza però riuscire a recuperare totalmente e il set termina 25-20. La partita si conclude con il quarto e definitivo set, vinto da Chieri per 25-19 al termine di un periodo di gioco simile a quello precedente. La squadra italiana stacca così il pass per i quarti di finale di CEV Cup.