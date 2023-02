Roma-Cremonese, Ballardini: “Abbiamo tenuto bene il campo. Ora tutte partite secche”

“La Cremonese ha fatto una buona partita, ci siamo guadagnati la fortuna con una prestazione di squadra di buon livello. Abbiamo tenuto bene il campo con personalità. Per noi sono tutte partite secche, anche in campionato. Proveremo ad avere questo atteggiamento anche nelle prossime partite. Abbiamo piacere a giocare bene a calcio. La nostra richiesta è questa: quando hai la palla, hai il dovere di smarcarti e giocare. Quando ce l’hanno gli avversari, tentiamo di riconquistare la palla nelle zone in cui ci sentiamo più forti”. Queste le parole a Mediaset di Davide Ballardini dopo la vittoria della Cremonese per 2-1 sulla Roma ai quarti di finale di Coppa Italia.