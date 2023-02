Highlights e gol Lecco-Albinoleffe 2-1, girone A Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Christian Poliseno 24

Gli highlights e i gol di Lecco-Albinoleffe, match valevole per la venticinquesima giornata del girone A del campionato di Serie C 2022/2023, in cui la formazione casalinga si impone 2-1 sugli avversari. Padroni di casa in vantaggio, con il gol al minuto 60′ di Lakti. Ospiti che la riaprono, con il gol al 67′ di Cocco. Gara decisa poi al minuto 86′, grazie al gol da calcio di rigore di Ilari: 2-1 il risultato finale. Ecco il video delle azioni salienti e delle marcature della partita.