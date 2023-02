Cremonese, adesso sogna la storia: l’Europa League è a tre partite

La Cremonese batte la Roma 2-1 allo stadio Olimpico e torna in semifinale di Coppa Italia dopo quasi 36 anni. Decisive la rete di Dessers e l’autogol di Celik. Non basta il gol di Belotti nel finale per evitare alla Roma una storica eliminazione. La squadra di Ballardini incontrerà in semifinale la Fiorentina che ha battuto oggi pomeriggio il Torino. Semifinali che si giocheranno su due partite. La Cremonese, ancora a secco di vittorie in Serie A, è a sole tre partite dalla vittoria della Coppa Italia. Traguardo che, se raggiunto, avrebbe del clamoroso viste anche le difficili condizioni di classifica in campionato della squadra grigiorossa. In caso di vittoria della Coppa Italia la Cremonese avrebbe diritto a disputare l’Europa League. Ad oggi Dessers e compagni sono fermi all’ultimo posto in Serie A con soli 8 punti a 10 punti dalla salvezza. Se non dovessero quindi riuscire a rimontare i punti dalla zona salvezza la Cremonese potrebbe, in caso di vittoria della Coppa Italia, disputare l’Europa League nella prossima stagione militando contemporaneamente nel campionato di Serie B. Ora è tutto nelle mani dei ragazzi di Ballardini che affronteranno la Fiorentina in semifinale. Dall’altra parte del tabellone Inter e una tra Lazio e Juventus si sfideranno per un posto in finale.