Roma, Bruno Conti: “De Rossi preparato in tutto, si sta dimostrando un allenatore vero”

Bruno Conti si racconta al Corriere della Sera, ripercorrendo la propria avventura in giallorosso: “Ho realizzato il sogno di mio padre, che era un tifoso romanista e ha cresciuto sette figli. Ho giocato, allenato i ragazzi, la prima squadra, ho fatto il direttore tecnico e del settore giovanile: quando potevo essere d’aiuto non mi sono mai tirato indietro”. Sul rigore sbagliato in finale di Coppa dei Campioni: “Nessun italiano in tre anni consecutivi ha vinto Mondiale, scudetto e Coppa del Campioni e io ci sono andato molto vicino. Ma lo sport è fatto di gioie e dolori: questi te li porti dietro, bisogna accettare le sconfitte e reagire, perché il calcio bello comunque”. Si parla poi di De Rossi: “Per me Daniele è sempre stato un allenatore in campo, per l’intelligenza tattica e per le scelte che faceva: quando vedevo Ancelotti in campo avevo la stessa sensazione. Poi è un grande uomo, mai banale: ha preso la squadra in un momento delicato e si sta dimostrando un allenatore vero, preparato in tutto. Sono contentissimo per lui“. Gli viene chiesto se c’è poi qualche calciatore delle giovanili su cui non avrebbe scommesso ed è poi arrivato in alto: “Politano era considerato come me, troppo gracile. Nessuno ci credeva invece è arrivato dove è arrivato. Ma quello che mi ha dato più soddisfazione di tutti è proprio De Rossi: lo avevamo preso come attaccante, poi è stato spostato in mediana ed è diventato grande. Anche per questo vederlo oggi sulla panchina della Roma è speciale“.