Probabili formazioni Salernitana-Sassuolo: trentunesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Salernitana-Sassuolo, match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Arechi scontro salvezza delicatissimo tra i campani e gli emiliani, ci si gioca tanto specie per gli ospiti, invischiati loro malgrado nella lotta per non retrocedere, in modo assai inaspettato. La partita avrà inizio alle ore 20.45 di venerdì 5 aprile e sarà visibile su Dazn. Su Sportface.it scopriremo chi sono i probabili protagonisti di questa gara, con le possibili scelte dei due allenatori, Stefano Colantuono e Davide Ballardini.

SALERNITANA – Fuori Ochoa e Fazio per infortunio, anche Pirola è out in difesa ma torna Boateng. Davanti Candreva, Tchaouna e Weissman per Colantuono.

SASSUOLO – Rientra dalla squalifica Erlic, panchina per Tressoldi. In avanti Pinamonti a sorreggere l’attacco. Toljan verso il recupero.

Le probabili formazioni di Salernitana-Sassuolo

Salernitana (4-4-2): Costil; Zanoli, Manolas, Boateng, Bradaric; Candreva, Basic, Coulibaly, Maggiore; Tchaouna, Weissman

Ballottaggi: Pirola 55% – Pellegrino 45%

Indisponibili: Fazio, Pirola, Gyomber, Kastanos, Ochoa

Squalificati: –

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Ferrari, Erlic, Doig; Matheus Henrique, Racic; Defrel, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti

Ballottaggi: Ferrari 55% – Kumbulla 45%

Indisponibili: Berardi

Squalificati: Erlic