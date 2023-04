Roma, Bove: “La nostra forza è il gruppo. Futuro? Sto bene qui”

“Il mio futuro? Io sono molto contento alla Roma e penso ad allenarmi e migliorare, poi si deciderà insieme alla società. Non credo che in questo momento sia la cosa più importante. Dobbiamo finire la stagione al meglio e fare il massimo per portare a casa i risultati”. Così Edoardo Bove, centrocampista della Roma, parla del suo futuro nella conferenza stampa prima di Feyenoord-Roma, gara valida per i quarti di finale di Europa League. Poi una riflessione su Mourinho e sul gruppo che il portoghese ha saputo costruire: “Ci sta trasmettendo un tipo di mentalità non da tutti, ti aiuta tantissimo dal punto di vista mentale. Il nostro punto di forza è l’unità del gruppo, ognuno si sente parte della squadra e questo ci aiuta molto a rendere in modo migliore in campo. Siamo una squadra in cui se ognuno fa quello che deve fare, fa grandi partite”, ha proseguito. Infine un pensiero su Georgino Wijnaldum: “Lui è un grande giocatore e una grande persona. Ci è sempre stato vicino, ma dal punto di vista del gioco un campione così manca sicuramente. Io cerco di rubare il più possibile da lui perché credo sia un grandissimo giocatore e il fatto che si sia fatto male per me è stato deleterio perché non ho potuto rubare con gli occhi da lui”.